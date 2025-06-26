Нацгвардія відреагувала на побиття офіцера бригади "Азов"

У Національній гвардії назвали неприйнятною ситуацію з нападом на бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича, в якій він звинувачує військових Третьої окремої штурмової бригади.

Джерело: офіційна заява НГУ

Дослівно: "Національна гвардія України засуджує будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів.

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Неприйнятною є ситуація, яка відбулася 13 червня 2025 року у місті Івано-Франківськ, де було здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича.

Ми переконані, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні, у разі доведення їхньої причетності, понесуть передбачену законом відповідальність".

Деталі: В НГУ зазначили, що за інформацією правоохоронних органів, усі особи, ймовірно причетні до цього інциденту, встановлені. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

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Нацгвардійці наголосили: "слід завжди памʼятати, що у нас спільний ворог – це РФ, і ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього".

В НГУ пообіцяли співпрацювати з правоохоронними органами, аби всі обставини події були встановлені, а правова оцінка діям причетних осіб – надана у відповідності до чинного законодавства України.

Передісторія: