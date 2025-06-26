Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацгвардія відреагувала на побиття офіцера бригади "Азов"

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 червня 2025, 12:45
Нацгвардія відреагувала на побиття офіцера бригади Азов
ШЕВРОН НГУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

У Національній гвардії назвали неприйнятною ситуацію з нападом на бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича, в якій він звинувачує військових Третьої окремої штурмової бригади.

Джерело: офіційна заява НГУ

Дослівно: "Національна гвардія України засуджує будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів.

Реклама:

Неприйнятною є ситуація, яка відбулася 13 червня 2025 року у місті Івано-Франківськ, де було здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича.

Ми переконані, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні, у разі доведення їхньої причетності, понесуть передбачену законом відповідальність".

Деталі: В НГУ зазначили, що за інформацією правоохоронних органів, усі особи, ймовірно причетні до цього інциденту, встановлені. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

РЕКЛАМА:

Нацгвардійці наголосили: "слід завжди памʼятати, що у нас спільний ворог – це РФ, і ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього".

В НГУ пообіцяли співпрацювати з правоохоронними органами, аби всі обставини події були встановлені, а правова оцінка діям причетних осіб – надана у відповідності до чинного законодавства України.

Передісторія:

  • Військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич заявив, що на нього 13 червня скоїли напад двоє військових Третьої окремої штурмової бригади.
  • Він повідомляв, що це начебто військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які "тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким". Зокрема, серед нападників він називав Семена Клока та Василя Бондаренка, які раніше вже притягались до відповідальності. 
  • Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука. Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховував нападників на нього.
  • Третя окрема штурмова бригада наразі ніяк не реагувала на інцидент та не відповіла на прохання прокоментувати ситуацію.
  • 25 червня спецпрокуратура повідомила, що в справі про напад на бійця "Азову" повідомили про підозру двом військовослужбовцям, встановлюється можлива причетність інших осіб.

Азов Нацгвардіяскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
Азов
Про український націоналізм і Азов
Напад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру
Військовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: