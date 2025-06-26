Нацгвардія відреагувала на побиття офіцера бригади "Азов"
У Національній гвардії назвали неприйнятною ситуацію з нападом на бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича, в якій він звинувачує військових Третьої окремої штурмової бригади.
Джерело: офіційна заява НГУ
Дослівно: "Національна гвардія України засуджує будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів.
Неприйнятною є ситуація, яка відбулася 13 червня 2025 року у місті Івано-Франківськ, де було здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича.
Ми переконані, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні, у разі доведення їхньої причетності, понесуть передбачену законом відповідальність".
Деталі: В НГУ зазначили, що за інформацією правоохоронних органів, усі особи, ймовірно причетні до цього інциденту, встановлені. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.
Нацгвардійці наголосили: "слід завжди памʼятати, що у нас спільний ворог – це РФ, і ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього".
В НГУ пообіцяли співпрацювати з правоохоронними органами, аби всі обставини події були встановлені, а правова оцінка діям причетних осіб – надана у відповідності до чинного законодавства України.
Передісторія:
- Військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич заявив, що на нього 13 червня скоїли напад двоє військових Третьої окремої штурмової бригади.
- Він повідомляв, що це начебто військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які "тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким". Зокрема, серед нападників він називав Семена Клока та Василя Бондаренка, які раніше вже притягались до відповідальності.
- Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука. Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховував нападників на нього.
- Третя окрема штурмова бригада наразі ніяк не реагувала на інцидент та не відповіла на прохання прокоментувати ситуацію.
- 25 червня спецпрокуратура повідомила, що в справі про напад на бійця "Азову" повідомили про підозру двом військовослужбовцям, встановлюється можлива причетність інших осіб.