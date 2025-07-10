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Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters

Ольга Глущенко Четвер, 10 липня 2025, 01:28
Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

За даними Reuters, Сполучені Штати відновили поставки Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

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Дослівно Reuters: "Чиновники (США – ред.), які говорили на умовах анонімності, заявили, що Україні зараз постачаються 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети GMLRS".

Передісторія

  • Пентагон призупинив поставки деяких протиповітряних ракет та інших боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, через побоювання, що запаси зброї США надто скоротилися.
  • У Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.
  • Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
  • Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що поставки Україні американської зброї тривають, проте його адміністрація має переконатися, що і її достатньо і для американських сил.

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