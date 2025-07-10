Військова допомога Україні: США відновили деякі поставки після перерви – Reuters

За даними Reuters, Сполучені Штати відновили поставки Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

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Дослівно Reuters: "Чиновники (США – ред.), які говорили на умовах анонімності, заявили, що Україні зараз постачаються 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети GMLRS".

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