Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
Четверг, 10 июля 2025, 01:28
По данным Reuters, Соединенные Штаты возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.
Источник: Reuters со ссылкой на источники
Детали: По данным издания, США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.
Реклама:
Дословно Reuters: "Чиновники (США – ред.), которые говорили на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS".
Предыстория:
- Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.
- в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.
- Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
- Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что поставки Украине американского оружия продолжаются, однако его администрация должна убедиться, что и его достаточно и для американских сил.