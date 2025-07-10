Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 июля 2025, 01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

По данным Reuters, Соединенные Штаты возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

Реклама:

Дословно Reuters: "Чиновники (США – ред.), которые говорили на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS".

Предыстория

  • Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.
  • в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.
  • Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
  • Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что поставки Украине американского оружия продолжаются, однако его администрация должна убедиться, что и его достаточно и для американских сил.

помощь УкраинеоружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Обновлено от 2:34, видео, фото Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: 2 погибших и 16 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
Все новости...
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины: в области перебои со светом
Трамп о предоставлении Украине дополнительной системы Patriot: Мы должны это рассмотреть
ВСУ остановили более 40 штурмов на Покровском направлении и обезвредили 105 оккупантов – Генштаб
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
Последние новости
09:12
интервьюТарас Чмут: Иногда командирам проще месяцами говорить, что эти позиции наши, а они уже давно не наши
09:11
В Украине вырос спрос на гибридные авто: самые популярные модели июня
09:04
Россияне утром ударили дронами по Херсону: 2 раненых
08:54
Президент Чехии на конференции по восстановлению Украины в Риме предложит свой план
08:46
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
08:45
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте было более 200 боев
08:32
СМИ: после покушения на Трампа отстранили шестерых сотрудников секретной службы США
08:27
МВД: В Киеве погибли 68-летняя жительница и 22-летняя капрал полиции метрополитена
08:23
В Сенате США надеются на одобрение проекта с санкциями против РФ в июле
08:10
ВСУ за сутки обезвредили 920 захватчиков и 38 артсистем
Все новости...
Реклама:
Реклама: