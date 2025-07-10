Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters

По данным Reuters, Соединенные Штаты возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

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Дословно Reuters: "Чиновники (США – ред.), которые говорили на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS".

Предыстория: