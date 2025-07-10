Пожежі та виклики "швидких", є постраждалі – наслідки атаки ворожих БпЛА на Київ

У ніч проти 10 липня стало відомо про влучання ворожих безпілотників і їх падіння в районах столиці, є постраждалі.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Ткаченка: "Маємо перші наслідки атаки у Шевченківському районі.

Реклама:

Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території".

Деталі: Також Ткаченко повідомив, що, за попередніми даними, відбулося влучання у житловий будинок у Шевченківському районі.

Крім того, додав Ткаченко, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

РЕКЛАМА:

Пізніше у КМВА ззаначили, що в Шевченківському районі частини дрону впали поблизу АЗС та за іншою адресою на дах житлового будинку.

Пряма мова Ткаченка: "За іншою адресою в Шевченківському районі падіння БпЛА на дах житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Оновлено: Кличко повідомив про виклики екстрених служб у Шевченківський, Дарницький, Соломʼянський райони.

У цих районах, за його даними і КМВА, сталися пожежі.

Пізніше Кличко повідомив про двох постраждалих у Соломʼянському районі.

За даними КМВА, в Подільському районі внаслідок атаки вибиті вікна у житловому будинку.

В Оболонському районі зафіксовані падіння, попередньо, уламків дрона.