Пожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
В ночь на 10 июля стало известно о попадании вражеских беспилотников и их падении в районах столицы, есть пострадавшие.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь Ткаченко: "Имеем первые последствия атаки в Шевченковском районе.
Предварительно попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории".
Детали: Также Ткаченко сообщил, что, по предварительным данным, произошло попадание в жилой дом в Шевченковском районе.
Кроме того, добавил Ткаченко, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.
Позже в КГВА отметили, что в Шевченковском районе части дрона упали возле АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома.
Прямая речь Ткаченко: "По другому адресу в Шевченковском районе падение БпЛА на крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется".
Обновлено: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в Шевченковский, Дарницкий, Соломенский районы.
В этих районах, по его данным и КГВА, произошли пожары.
Позже Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе.
По данным КГВА, в Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме.
В Оболонском районе зафиксированы падения, предварительно, обломков дрона.