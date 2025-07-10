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Пожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 июля 2025, 02:08
Пожары и вызовы скорой, есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
иллюстрация Getty Images

В ночь на 10 июля стало известно о попадании вражеских беспилотников и их падении в районах столицы, есть пострадавшие.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Ткаченко: "Имеем первые последствия атаки в Шевченковском районе.

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Предварительно попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории".

Детали: Также Ткаченко сообщил, что, по предварительным данным, произошло попадание в жилой дом в Шевченковском районе.

Кроме того, добавил Ткаченко, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

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Позже в КГВА отметили, что в Шевченковском районе части дрона упали возле АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома.

Прямая речь Ткаченко: "По другому адресу в Шевченковском районе падение БпЛА на крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется".

Обновлено: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в Шевченковский, Дарницкий, Соломенский районы.

В этих районах, по его данным и КГВА, произошли пожары.

Позже Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе.

По данным КГВА, в Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме.

В Оболонском районе зафиксированы падения, предварительно, обломков дрона.

Киевбеспилотники
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