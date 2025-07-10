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Київ зазнав масованої комбінованої атаки РФ: 2 загиблих та 16 постраждалих

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 06:12
Київ зазнав масованої комбінованої атаки РФ: 2 загиблих та 16 постраждалих
Наслідки атаки у Києві. ФОТО СУСПІЛЬНОГО

У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є постраждалі та загиблі.

Джерело: керівник КМВА Тимур Ткаченко, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно КМВА: "Загроза застосування ворогом балістичного озброєння".

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Деталі: О 2:28 Повітряні сили повідомили про "швидкісні цілі" на столицю. Після цього жителі Києва повідомили про потужні вибухи у столиці.

Згодом стало відомо про влучання ворожих безпілотників і їх падіння в районах столиці.

Оновлено: За даними КМВА та мерії Києва, у столиці внаслідок масованої атаки постраждали троє людей.

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Пряма мова Ткаченка: "Станом на 3:20 фіксуємо наслідки атаки в шести районах Києва. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями. Ворожа атака триває. Сили оборони працюють по ворожих цілях". 

 
Наслідки атаки у Києві
Фото суспільного

Деталі: Кличко повідомив про пожежі внаслідок падіння ворожих дронів у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Голосіївському, Подільському районах.

О 3:49 Ткаченко повідомив про 6 постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ. Разом з тим Кличко повідомив про 5 постраждалих у столиці, чотирьох з яких госпіталізували.

Після 4 ранку Повітряні сили повідомили про нові групи ракет і дронів на Київ.

О 4:19 Ткаченко інформував про 7 потерпілих осіб у столиці.

О 4:30 стало відомо про 8 потерпілих, ще пізніше – про 10 постраждалих.

О 4:50 у Києві знову пролунали вибухи.

 
Рятувальники гасять пожежу 
ФОТО СУСПІЛЬНОГО

Пряма мова Ткаченка о 4:58: "Люди продовжують звертатись за медичною допомогою. На жаль, вже 11 постраждалих".

Деталі: Після 5 ранку Ткаченко зазначив про надмірну кількість диму в Києві та додав, аби кияни після повітряної тривоги зачиняли вікна.

Крім того, Ткаченко повідомив про 12 потерпілих. За даними Кличка, 9 з них госпіталізували.

О 5:11 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

За даними райадміністрації, в Шевченківському районі розгорнули гуманітарні штаби.

Пізніше Ткаченко зазначив, що кількість потерпілих зросла до 13.

Після 6 ранку Ткаченко повідоми про двох загиблих внаслідок атаки на Київ.

Доповнено: Після 7 ранку Кличко зазначив, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 16 людей.

"10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", – уточнив мер. 

Київракетний ударросійсько-українська війна
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