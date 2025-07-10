Київ зазнав масованої комбінованої атаки РФ: 2 загиблих та 16 постраждалих
У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є постраждалі та загиблі.
Джерело: керівник КМВА Тимур Ткаченко, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно КМВА: "Загроза застосування ворогом балістичного озброєння".
Деталі: О 2:28 Повітряні сили повідомили про "швидкісні цілі" на столицю. Після цього жителі Києва повідомили про потужні вибухи у столиці.
Згодом стало відомо про влучання ворожих безпілотників і їх падіння в районах столиці.
Оновлено: За даними КМВА та мерії Києва, у столиці внаслідок масованої атаки постраждали троє людей.
Пряма мова Ткаченка: "Станом на 3:20 фіксуємо наслідки атаки в шести районах Києва. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями. Ворожа атака триває. Сили оборони працюють по ворожих цілях".
Деталі: Кличко повідомив про пожежі внаслідок падіння ворожих дронів у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Голосіївському, Подільському районах.
О 3:49 Ткаченко повідомив про 6 постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ. Разом з тим Кличко повідомив про 5 постраждалих у столиці, чотирьох з яких госпіталізували.
Після 4 ранку Повітряні сили повідомили про нові групи ракет і дронів на Київ.
О 4:19 Ткаченко інформував про 7 потерпілих осіб у столиці.
О 4:30 стало відомо про 8 потерпілих, ще пізніше – про 10 постраждалих.
О 4:50 у Києві знову пролунали вибухи.
Пряма мова Ткаченка о 4:58: "Люди продовжують звертатись за медичною допомогою. На жаль, вже 11 постраждалих".
Деталі: Після 5 ранку Ткаченко зазначив про надмірну кількість диму в Києві та додав, аби кияни після повітряної тривоги зачиняли вікна.
Крім того, Ткаченко повідомив про 12 потерпілих. За даними Кличка, 9 з них госпіталізували.
О 5:11 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
За даними райадміністрації, в Шевченківському районі розгорнули гуманітарні штаби.
Пізніше Ткаченко зазначив, що кількість потерпілих зросла до 13.
Після 6 ранку Ткаченко повідоми про двох загиблих внаслідок атаки на Київ.
Доповнено: Після 7 ранку Кличко зазначив, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 16 людей.
"10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", – уточнив мер.