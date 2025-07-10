Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: 2 погибших и 16 пострадавших

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной комбинированной атаке российскими дронами и баллистикой, в столице раздавались громкие взрывы, возникли пожары, есть пострадавшие и погибшие.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно КМВА: "Угроза применения врагом баллистического вооружения".

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Детали: В 2:28 Воздушные силы сообщили о "скоростных целях" на столицу.

После этого жители Киева сообщили о мощных взрывах в столице. Позже стало известно о попаданиях вражеских беспилотников и их падении в районах столицы.

Обновлено: По данным КГГА и мэрии Киева, в столице в результате массированной атаки пострадали три человека.

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Прямая речь Ткаченко: "По состоянию на 3:20 фиксируем последствия атаки в шести районах Киева. Горят жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые здания. К сожалению, имеем трех пострадавших мужчин с осколочными ранениями. Вражеская атака продолжается. Силы обороны работают по вражеским целям".

Последствия атаки в Киеве ФОТО СУСПИЛЬНОГО

Детали: Кличко сообщил о пожарах в результате падения вражеских дронов в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах.

В 3:49 Ткаченко сообщил о 6 пострадавших в результате массированной атаки на Киев. Вместе с тем Кличко сообщил о 5 пострадавших в столице, четверо из которых были госпитализированы.

После 4 утра Воздушные силы сообщили о новых группах ракет и дронов над Киевом.

В 4:19 Ткаченко сообщил о 7 пострадавших в столице.

В 4:30 стало известно о 8 пострадавших, еще позже – о 10 пострадавших.

В 4:50 в Киеве снова прогремели взрывы.

Спасатели тушат пожар ФОТО СУСПИЛЬНОГО

Прямая речь Ткаченко в 4:58: "Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. К сожалению, уже 11 пострадавших".

Детали: После 5 утра Ткаченко отметил чрезмерное количество дыма в Киеве и добавил, чтобы киевляне после воздушной тревоги закрывали окна.

Кроме того, Ткаченко сообщил о 12 пострадавших. По данным Кличко, 9 из них госпитализировали.

В 5:11 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

По данным райадминистрации, в Шевченковском районе развернули гуманитарные штабы.

Позже Ткаченко отметил, что количество пострадавших возросло до 13.

После 6 утра Ткаченко сообщил о двух погибших в результате атаки на Киев.

Дополнено: После 7 утра Кличко отметил, что количество пострадавших в столице увеличилось до 16 человек.

"10 из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно", – уточнил мэр.