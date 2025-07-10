У Києві внаслідок атаки зруйнована лікарня – Кличко
Четвер, 10 липня 2025, 08:00
У столиці внаслідок нічної російської атаки майже вщент зруйнований медичний заклад у Подільському районі.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова очільника міста: "У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1".
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Передісторія:
- Уночі 10 липня росіяни атакували столицю безпілотниками і ракетами. На ранок відомо про 2 загиблих і 16 постраждалих у Києві.