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У Києві внаслідок атаки зруйнована лікарня – Кличко

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 08:00
У Києві внаслідок атаки зруйнована лікарня – Кличко
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У столиці внаслідок нічної російської атаки майже вщент зруйнований медичний заклад у Подільському районі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова очільника міста: "У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1".

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