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В Киеве в результате атаки разрушена больница – Кличко

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 08:00
В Киеве в результате атаки разрушена больница – Кличко
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В столице в результате ночной российской атаки почти полностью разрушено медицинское учреждение в Подольском районе.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь главы города: "В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1".

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