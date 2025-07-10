В Киеве в результате атаки разрушена больница – Кличко
Четверг, 10 июля 2025, 08:00
В столице в результате ночной российской атаки почти полностью разрушено медицинское учреждение в Подольском районе.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь главы города: "В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1".
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Предыстория:
- Ночью 10 июля россияне атаковали столицу беспилотниками и ракетами. На утро известно о 2 погибших и 16 пострадавших в Киеве.