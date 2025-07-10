МВС: У Києві загинули 68-річна мешканка та 22-річна капрал поліції метрополітену

Міністерство внутрішніх справ підтверджує загибель двох людей у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ 10 липня та зазначає, що кількість жертв може зрости.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, Нацполіція

Деталі: У Подільському районі загинули дві жінки (уламки влучили у гуртожиток): 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

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Стосовно загиблої колеги в Нацполіції уточнили, що 22-річна Марія Дзюмага приєдналася до лав поліції у Києві 2023 року. Працювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві.

У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

У МВС зазначають, що більше десятка людей у Києві поранено і, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

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На місцях ударів розгорнули оперативні штаби.

У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.

Що передувало: У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є постраждалі та загиблі. Станом на ранок столиця закутана димом.