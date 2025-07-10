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МВД: В Киеве погибли 68-летняя жительница и 22-летняя капрал полиции метрополитена

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 июля 2025, 08:27
МВД: В Киеве погибли 68-летняя жительница и 22-летняя капрал полиции метрополитена
столица закутана в дым из-за ночной атаки РФ. фото ГСЧС

Министерство внутренних дел подтверждает гибель двух человек в Киеве в результате массированной комбинированной атаки РФ 10 июля и отмечает, что количество жертв может возрасти.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в TelegramНацполиция

Детали: В Подольском районе погибли две женщины (обломки попали в общежитие): 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

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Относительно погибшей коллеги в Нацполиции уточнили, что 22-летняя Мария Дзюмага присоединилась к рядам полиции Киева в 2023 году. Работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

 

В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

В МВД отмечают, что более десятка людей в Киеве ранены и, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.

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На местах ударов развернуты оперативные штабы.

В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействованы около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.

Что предшествовало: В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной комбинированной атаке российскими дронами и баллистикой, в столице раздавались громкие взрывы, возникли пожары, есть пострадавшие и погибшие. По состоянию на утро столица закутана дымом.

КиеввойнаМВДракетный удар
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