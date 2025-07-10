Генштаб: Минулої доби на фронті було понад 200 боїв

Протягом доби 9 липня на фронті відбулося 201 бойове зіткнення, найбільше – на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, загалом противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе.

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Водночас минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 281 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку було зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог дев’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень оборонців у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, зазначають у Генштабі.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.