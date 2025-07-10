Генштаб: За прошедшие сутки на фронте было более 200 боев

В течение суток 9 июля на фронте произошло 201 боевое столкновение, больше всего - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: По данным Генштаба, в целом противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов четырнадцатью ракетами и 74 авиаударов, в частности сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5120 обстрелов, из них 113 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4037 дронов-камикадзе.

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В то же время за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Противник нанес 7 авиационных ударов, всего сбросил 12 управляемых авиационных бомб, и совершил 281 артиллерийский обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 13 раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцев и Петро-Ивановки.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодязи и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил семь атак на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении было зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 61 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Ореховое, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле.

На Ореховском направлении защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг девять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям защитников в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, отмечают в Генштабе.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.