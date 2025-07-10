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У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 08:46
У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
Фото поліції

У Києві після нічної російської атаки перекрили рух на 5 вулицях, низка тролейбусів змінили маршрути руху.

Джерело: Патрульна поліція та КМДА в Telegram

Деталі: Зокрема, рух транспорту перекрили на вулицях:

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  • Волноваській (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);
  • Козелецькій (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);
  • Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);
  • Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
  • Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).
 
Фото поліції

Також через наслідки російського удару змінили деякі маршрути тролейбусів.

  • Через пошкодження контактної мережі поблизу ст. м. "Берестейська" в напрямку вулиці Чорнобильської тролейбуси №4, 5, 7 курсують до ст. м. "Нивки".
  • Через пошкодження контактної мережі на перетині вулиці Січових Стрільців з вулицею Вʼячеслава Чорновола тролейбуси №6, 18, 33 курсують до ст. м. "Почайна", № 16 – до вулиці Оранжерейної.
  • Рух тролейбусів №19, 35 організовано вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівським бульваром, а далі за власними маршрутами.
  • Через пошкодження вантажного автомобіля на вулиці Академіка Заболотного, 142 рух тролейбусів №11 організовано до Кібернетичного центру.

Також тимчасово затримується рух тролейбусів №23, 28, 31 та №15. 

 
Фото поліції

КМДА та поліція просять мешканців поставитись до ситуації з розумінням та враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів.

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Передісторія:

Київдорогитранспорт
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