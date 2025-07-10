У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
Четвер, 10 липня 2025, 08:46
У Києві після нічної російської атаки перекрили рух на 5 вулицях, низка тролейбусів змінили маршрути руху.
Джерело: Патрульна поліція та КМДА в Telegram
Деталі: Зокрема, рух транспорту перекрили на вулицях:
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- Волноваській (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);
- Козелецькій (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);
- Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);
- Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
- Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).
Також через наслідки російського удару змінили деякі маршрути тролейбусів.
- Через пошкодження контактної мережі поблизу ст. м. "Берестейська" в напрямку вулиці Чорнобильської тролейбуси №4, 5, 7 курсують до ст. м. "Нивки".
- Через пошкодження контактної мережі на перетині вулиці Січових Стрільців з вулицею Вʼячеслава Чорновола тролейбуси №6, 18, 33 курсують до ст. м. "Почайна", № 16 – до вулиці Оранжерейної.
- Рух тролейбусів №19, 35 організовано вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівським бульваром, а далі за власними маршрутами.
- Через пошкодження вантажного автомобіля на вулиці Академіка Заболотного, 142 рух тролейбусів №11 організовано до Кібернетичного центру.
Також тимчасово затримується рух тролейбусів №23, 28, 31 та №15.
КМДА та поліція просять мешканців поставитись до ситуації з розумінням та враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів.
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Передісторія:
- Уночі 10 липня росіяни атакували столицю безпілотниками і ракетами. На ранок відомо про 2 загиблих і 16 постраждалих у Києві.
- Також у столиці внаслідок нічної російської атаки майже вщент зруйнований медичний заклад у Подільському районі.