У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху

У Києві після нічної російської атаки перекрили рух на 5 вулицях, низка тролейбусів змінили маршрути руху.

Джерело: Патрульна поліція та КМДА в Telegram

Деталі: Зокрема, рух транспорту перекрили на вулицях:

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Волноваській (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);

Козелецькій (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);

Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);

Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).

Фото поліції

Також через наслідки російського удару змінили деякі маршрути тролейбусів.

Через пошкодження контактної мережі поблизу ст. м. "Берестейська" в напрямку вулиці Чорнобильської тролейбуси №4, 5, 7 курсують до ст. м. "Нивки".

Через пошкодження контактної мережі на перетині вулиці Січових Стрільців з вулицею Вʼячеслава Чорновола тролейбуси №6, 18, 33 курсують до ст. м. "Почайна", № 16 – до вулиці Оранжерейної.

Рух тролейбусів №19, 35 організовано вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівським бульваром, а далі за власними маршрутами.

Через пошкодження вантажного автомобіля на вулиці Академіка Заболотного, 142 рух тролейбусів №11 організовано до Кібернетичного центру.

Також тимчасово затримується рух тролейбусів №23, 28, 31 та №15.

Фото поліції

КМДА та поліція просять мешканців поставитись до ситуації з розумінням та враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів.

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