В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Четверг, 10 июля 2025, 08:46
В Киеве после ночной российской атаки перекрыли движение на 5 улицах, ряд троллейбусов изменили маршруты движения.
Источник: Патрульная полиция и КГГА в Telegram
Детали: В частности, движение транспорта перекрыли на улицах:
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- Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);
- Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);
- Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);
- Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
- Алексея Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой).
Также из-за последствий российского удара изменили некоторые маршруты троллейбусов.
- Из-за повреждения контактной сети вблизи ст. м. "Берестейская" в направлении улицы Чернобыльской троллейбусы №4, 5, 7 курсируют до ст. м. "Нивки".
- Из-за повреждения контактной сети на пересечении улицы Сечевых Стрельцов с улицей Вячеслава Черновола троллейбусы №6, 18, 33 курсируют до ст. м. "Почайна", № 16 – до улицы Оранжерейной.
- Движение троллейбусов №19, 35 организовано по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару, а дальше по собственным маршрутам.
- Из-за повреждения грузового автомобиля на улице Академика Заболотного, 142 движение троллейбусов №11 организовано до Кибернетического центра.
Также временно задерживается движение троллейбусов №23, 28, 31 и №15.
КГГА и полиция просят жителей отнестись к ситуации с пониманием и учитывать временные изменения при планировании своих маршрутов.
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Предыстория:
- Ночью 10 июля россияне атаковали столицу беспилотниками и ракетами. На утро известно о 2 погибших и 16 пострадавших в Киеве.
- Также в столице в результате ночной российской атаки почти полностью разрушено медицинское учреждение в Подольском районе.