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В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 08:46
В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
ФОТО ПОЛИЦИИ

В Киеве после ночной российской атаки перекрыли движение на 5 улицах, ряд троллейбусов изменили маршруты движения.

Источник: Патрульная полиция и КГГА в Telegram

Детали: В частности, движение транспорта перекрыли на улицах:

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  • Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);
  • Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);
  • Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);
  • Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
  • Алексея Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой).
 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Также из-за последствий российского удара изменили некоторые маршруты троллейбусов.

  • Из-за повреждения контактной сети вблизи ст. м. "Берестейская" в направлении улицы Чернобыльской троллейбусы №4, 5, 7 курсируют до ст. м. "Нивки".
  • Из-за повреждения контактной сети на пересечении улицы Сечевых Стрельцов с улицей Вячеслава Черновола троллейбусы №6, 18, 33 курсируют до ст. м. "Почайна", № 16 – до улицы Оранжерейной.
  • Движение троллейбусов №19, 35 организовано по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару, а дальше по собственным маршрутам.
  • Из-за повреждения грузового автомобиля на улице Академика Заболотного, 142 движение троллейбусов №11 организовано до Кибернетического центра.

Также временно задерживается движение троллейбусов №23, 28, 31 и №15.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

КГГА и полиция просят жителей отнестись к ситуации с пониманием и учитывать временные изменения при планировании своих маршрутов.

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Киевдорогитранспорт
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