Росіяни вранці ударили дронами по Херсону: 2 поранених
Четвер, 10 липня 2025, 09:04
Дві людини дістали поранення внаслідок російських дронових ударів по місту Херсон вранці 10 липня.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно ОВА: "Орієнтовно о 07:00 через удари російських БпЛА у Дніпровському районі Херсона постраждали двоє людей".
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Деталі: Зокрема, 74-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення ніг та тулуба. Його госпіталізували у важкому стані.
40-річний чоловік отримав вибухову травму і поранення ноги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що внаслідок російських ударів по місту Херсон увечері 9 та уночі 10 липня поранення дістали шість людей.