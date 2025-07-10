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Росіяни вранці ударили дронами по Херсону: 2 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 09:04
Росіяни вранці ударили дронами по Херсону: 2 поранених
Фото ілюстративне з Getty images

Дві людини дістали поранення внаслідок російських дронових ударів по місту Херсон вранці 10 липня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Орієнтовно о 07:00 через удари російських БпЛА у Дніпровському районі Херсона постраждали двоє людей".

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Деталі: Зокрема, 74-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення ніг та тулуба. Його госпіталізували у важкому стані.

40-річний чоловік отримав вибухову травму і поранення ноги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Передісторія:

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