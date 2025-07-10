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Россияне утром ударили дронами по Херсону: 2 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 09:04
Россияне утром ударили дронами по Херсону: 2 раненых
Фото иллюстративное из Getty images

Два человека получили ранения в результате российских дроновых ударов по городу Херсон утром 10 июля.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ориентировочно в 07:00 из-за ударов российских БпЛА в Днепровском районе Херсона пострадали два человека".

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Детали: В частности, 74-летний мужчина получил взрывную травму, ранения ног и туловища. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

40-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Предыстория:

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Херсонбеспилотники
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