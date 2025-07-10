В ніч на 10 липня ППО знищила 164 "Шахеди" і 14 ракет противника, є влучання

У ніч на 10 липня противник атакував 415 засобами повітряного нападу, ППО збила 178 із них, зафіксовано влучання у 8 локаціях і падіння уламків на 23 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Так, згідно зі звітом ПС, із 18.00 09 липня РФ застосувала:

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- 397 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ. (близько 200 з них – "Шахеди");

- 8 балістичних ракет "Іскандер-М" із Брянської обл. - РФ;

- 6 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ;

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- 4 зенітних керованих ракет С-300 із Курської обл. - РФ.

Основний напрямок ворожого удару був спрямований на столицю України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

- 164 ворожі БпЛА типу Shahed;

- 8 балістичних ракет "Іскандер-М";

- 6 крилатих ракет Х-101;

Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.