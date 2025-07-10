В ніч на 10 липня ППО знищила 164 "Шахеди" і 14 ракет противника, є влучання
У ніч на 10 липня противник атакував 415 засобами повітряного нападу, ППО збила 178 із них, зафіксовано влучання у 8 локаціях і падіння уламків на 23 локаціях.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах
Деталі: Так, згідно зі звітом ПС, із 18.00 09 липня РФ застосувала:
- 397 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ. (близько 200 з них – "Шахеди");
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М" із Брянської обл. - РФ;
- 6 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ;
- 4 зенітних керованих ракет С-300 із Курської обл. - РФ.
Основний напрямок ворожого удару був спрямований на столицю України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:
- 164 ворожі БпЛА типу Shahed;
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 6 крилатих ракет Х-101;
Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.