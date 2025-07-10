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В ночь на 10 июля ПВО уничтожила 164 "Шахеда" и 14 ракет противника, есть попадания

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 июля 2025, 10:29
В ночь на 10 июля ПВО уничтожила 164 Шахеда и 14 ракет противника, есть попадания
иллюстративное фото - 201-я зенитная ракетная бригада имени гетмана Пилипа Орлика

В ночь на 10 июля противник атаковал 415 средствами воздушного нападения, ПВО сбила 178 из них, зафиксировано попадание в 8 локациях и падение обломков на 23 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Так, согласно отчету ВС, с 18.00 09 июля РФ применила:

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- 397 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 из них - "Шахеды");

- 8 баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской обл РФ;

- 6 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл;

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- 4 зенитных управляемых ракет С-300 из Курской обл РФ.

Основное направление вражеского удара было направлено на столицу Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:

- 164 вражеских БпЛА типа Shahed;

- 8 баллистических ракет "Искандер-М";

- 6 крылатых ракет "Х-101";

Кроме того, 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях.

ракетный ударКиевПВОВоздушные силы ВСУ
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