У Києві застрелили полковника СБУ

У Голосіївському районі столиці 10 липня застрелили полковника Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.

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Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події. На даний час слідчо-оперативна група здійснює огляд місця події.

В пресслужбі СБУ "Українській правді" підтвердили вбивство співробітника служби.

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Дослівно: "За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження. Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексі заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)".

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