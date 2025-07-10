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У Києві застрелили полковника СБУ

Українська правдаЧетвер, 10 липня 2025, 12:04
У Києві застрелили полковника СБУ
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У Голосіївському районі столиці 10 липня застрелили полковника Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.

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Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події. На даний час слідчо-оперативна група здійснює огляд місця події. 

В пресслужбі СБУ "Українській правді" підтвердили вбивство співробітника служби. 

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Дослівно: "За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження. Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексі заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)".

Передісторія: 

  • Раніше 10 липня поліція повідомила, що встановлює обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва, в результаті якої загинув чоловік.

Київ
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