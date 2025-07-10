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В Киеве застрелили полковника СБУ – источник

Украинская правдаЧетверг, 10 июля 2025, 12:04
В Киеве застрелили полковника СБУ – источник
скриншот

В Голосеевском районе столицы 10 июля застрелили полковника Службы безопасности Украины.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: По данным источника УП, около 09:00 мужчина подошел к полковнику СБУ Ивану Воронычу и произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

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В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" подтвердили убийство сотрудника службы.

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Дословно: "По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)".

Предыстория:

  • Ранее 10 июля полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, в результате которой погиб мужчина.

Киев
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