Російській держпропаганді наказали лаяти Трампа після його критики Путіна – росЗМІ

Російська пропаганда змінила тональність своїх висловлювань на адресу президента США Дональда Трампа після його жорстких заяв щодо Володимира Путіна та публікації злитого аудіозапису однієї з приватних розмов Трампа, де той стверджував, що під час першої каденції погрожував главі Кремля "розбомбити Москву до бісової матері" в разі його вторгнення в Україну.

Джерело: російське видання "Агентство. Новости" та The Moscow Times

Деталі: Першим на Трампа накинувся пропагандист Володимир Соловйов – в ефірі свого шоу він почав розповідати про "байденізацію" Трампа фактично відразу після заяв американського президента у вівторок увечері.

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"Трамп вирішив, що він що – цар?.... Якось неввічливо став говорити. На наших очах відбувається байденізація Трампа. Трамп із позиції "я єдиний, хто може говорити з Путіним", перетворюється на чергову версію Байдена. І тим самим він, що, вважає, що він нам може через губу вказувати, а ми будемо підкорятися?" – сказав Соловйов.

Слідом за ним критикувати Трампа взялася пропагандистка Ольга Скабєєва. У середу вдень в ефірі шоу "60 секунд" вона почала розповідати про нібито нові "методички Вашингтона".

"Історія нібито повторюється: символ бактеріологічної зброї, у створенні якої американці звинуватили режим Саддама Хусейна, увійшов в історію як "пробірка Коліна Пауелла"... Чи з'явиться "пробірка Реткліффа" (директор ЦРУ – ред.), невідомо", – сказала Скабєєва.

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У випуску "Вестей" на каналі "Россия 1" нові заяви Трампа вирішили пояснити тим, що нібито президент США розуміє, що "в конфлікті в Україні все рухається не за його сценарієм".

"Його (Трампа – ред.) особистий Афганістан після краху України дедалі ближче, і сам господар Білого дому дедалі більше схожий на попередника, якого він так зневажає", – цитує "Агентство. Новости" сюжет "Вестей".

Видання пише, що активно атакували Трампа і кремлеботи у "ВКонтакте". Тролі називали Трампа "любителем гучних висловлювань", "дурнем", "балаболом" і писали про його нібито "біполярку".

"На тлі посилення риторики Трампа на адресу Росії рівень схвалення президента США серед росіян сягнув найнижчого рівня з минулої осені, свідчать опубліковані в середу результати соціологічного проєкту політологів із Принстонського університету Russia Watcher", – пише "Агентство. Новости".

Згідно з даними дослідження, ставлення росіян до Трампа різко покращилося в лютому і потім на початку травня, але після нових заяв воно почало погіршуватися. Кількість тих, хто рішуче не схвалює дії Трампа, зросла з 20% наприкінці квітня до 30% на початку липня. При цьому загальна кількість тих, хто не схвалює Трампа, сягнула 60%.

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Передісторія: