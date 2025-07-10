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Російській держпропаганді наказали лаяти Трампа після його критики Путіна – росЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 12:19
Російській держпропаганді наказали лаяти Трампа після його критики Путіна – росЗМІ
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото focus.ua

Російська пропаганда змінила тональність своїх висловлювань на адресу президента США Дональда Трампа після його жорстких заяв щодо Володимира Путіна та публікації злитого аудіозапису однієї з приватних розмов Трампа, де той стверджував, що під час першої каденції погрожував главі Кремля "розбомбити Москву до бісової матері" в разі його вторгнення в Україну.

Джерело: російське видання "Агентство. Новости" та The Moscow Times

Деталі: Першим на Трампа накинувся пропагандист Володимир Соловйов – в ефірі свого шоу він почав розповідати про "байденізацію" Трампа фактично відразу після заяв американського президента у вівторок увечері.

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"Трамп вирішив, що він що – цар?.... Якось неввічливо став говорити. На наших очах відбувається байденізація Трампа. Трамп із позиції "я єдиний, хто може говорити з Путіним", перетворюється на чергову версію Байдена. І тим самим він, що, вважає, що він нам може через губу вказувати, а ми будемо підкорятися?" – сказав Соловйов.

Слідом за ним критикувати Трампа взялася пропагандистка Ольга Скабєєва. У середу вдень в ефірі шоу "60 секунд" вона почала розповідати про нібито нові "методички Вашингтона".

"Історія нібито повторюється: символ бактеріологічної зброї, у створенні якої американці звинуватили режим Саддама Хусейна, увійшов в історію як "пробірка Коліна Пауелла"... Чи з'явиться "пробірка Реткліффа" (директор ЦРУ – ред.), невідомо", – сказала Скабєєва.

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У випуску "Вестей" на каналі "Россия 1" нові заяви Трампа вирішили пояснити тим, що нібито президент США розуміє, що "в конфлікті в Україні все рухається не за його сценарієм".

"Його (Трампа – ред.) особистий Афганістан після краху України дедалі ближче, і сам господар Білого дому дедалі більше схожий на попередника, якого він так зневажає", – цитує "Агентство. Новости" сюжет "Вестей".

Видання пише, що активно атакували Трампа і кремлеботи у "ВКонтакте". Тролі називали Трампа "любителем гучних висловлювань", "дурнем", "балаболом" і писали про його нібито "біполярку".

"На тлі посилення риторики Трампа на адресу Росії рівень схвалення президента США серед росіян сягнув найнижчого рівня з минулої осені, свідчать опубліковані в середу результати соціологічного проєкту політологів із Принстонського університету Russia Watcher", – пише "Агентство. Новости".

Згідно з даними дослідження, ставлення росіян до Трампа різко покращилося в лютому і потім на початку травня, але після нових заяв воно почало погіршуватися. Кількість тих, хто рішуче не схвалює дії Трампа, зросла з 20% наприкінці квітня до 30% на початку липня. При цьому загальна кількість тих, хто не схвалює Трампа, сягнула 60%.

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Передісторія:

РосіяпропагандаТрамп
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