Российской госпропаганде приказали ругать Трампа после его критики Путина – росСМИ

Российская пропаганда изменила тональность своих высказываний в адрес президента США Дональда Трампа после его жестких заявлений о Владимире Путине и публикации слитой аудиозаписи одного из частных разговоров Трампа, где тот утверждал, что во время первой каденции угрожал главе Кремля "разбомбить Москву к чертовой матери" в случае его вторжения в Украину.

Источник: российское издание "Агентство. Новости" и The Moscow Times

Детали: Первым на Трампа набросился пропагандист Владимир Соловьев – в эфире своего шоу он начал рассказывать о "байденизации" Трампа фактически сразу после заявлений американского президента во вторник вечером.



"Трамп решил, что он что — царь?... Как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп из позиции "я единственный, кто может говорить с Путиным", превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он, что, считает, что он нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться?" – сказал Соловьев.

Вслед за ним критиковать Трампа взялась пропагандистка Ольга Скабеева. В среду днем в эфире шоу "60 секунд" она начала рассказывать о якобы новых "методичках Вашингтона".

Реклама:

"История будто бы повторяется: символ бактериологического оружия, в создании которого американцы обвинили режим Саддама Хусейна, вошел в историю как "пробирка Колина Пауэлла"… Появится ли "пробирка Рэтклиффа" (директор ЦРУ – ред.), неизвестно", – сказала Скабеева.



В выпуске "Вестей" на канале "Россия 1" новые заявления Трампа решили объяснить тем, что якобы президент США понимает, что "в конфликте в Украине все движется не по его сценарию".



"Его (Трампа – ред.) личный Афганистан после краха Украины все ближе, и сам хозяин Белого дома все больше похож на так презираемого им предшественника", – цитирует "Агентство. Новости" сюжет "Вестей".

Издание пишет, что активно атаковали Трампа и кремлеботы во "ВКонтакте". Тролли называли Трампа "любителем громких высказываний", "дураком", "балаболом" и писали о его якобы "биполярке".

"На фоне ужесточения риторики Трампа в адрес России уровень одобрения президента США среди россиян достиг самого низкого уровня с прошлой осени, свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического проекта политологов из Принстонского университета Russia Watcher", – пишет "Агентство. Новости".

РЕКЛАМА:

Согласно данным исследования, отношение россиян к Трампу резко улучшилось в феврале и потом в начале мая, но после новых заявлений оно начало ухудшаться. Число тех, кто решительно не одобряет действия Трампа выросло с 20% в конце апреля до 30% в начале июля. При этом общее число не одобряющих Трампа достигло 60%.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины



Предыстория: