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Российской госпропаганде приказали ругать Трампа после его критики Путина – росСМИ

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 12:19
Российской госпропаганде приказали ругать Трампа после его критики Путина – росСМИ
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото focus.ua

Российская пропаганда изменила тональность своих высказываний в адрес президента США Дональда Трампа после его жестких заявлений о Владимире Путине и публикации слитой аудиозаписи одного из частных разговоров Трампа, где тот утверждал, что во время первой каденции угрожал главе Кремля "разбомбить Москву к чертовой матери" в случае его вторжения в Украину.

Источник: российское издание "Агентство. Новости" и The Moscow Times

Детали: Первым на Трампа набросился пропагандист Владимир Соловьев – в эфире своего шоу он начал рассказывать о "байденизации" Трампа фактически сразу после заявлений американского президента во вторник вечером.

"Трамп решил, что он что — царь?... Как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп из позиции "я единственный, кто может говорить с Путиным", превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он, что, считает, что он нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться?" – сказал Соловьев.
Вслед за ним критиковать Трампа взялась пропагандистка Ольга Скабеева. В среду днем в эфире шоу "60 секунд" она начала рассказывать о якобы новых "методичках Вашингтона".

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"История будто бы повторяется: символ бактериологического оружия, в создании которого американцы обвинили режим Саддама Хусейна, вошел в историю как "пробирка Колина Пауэлла"… Появится ли "пробирка Рэтклиффа" (директор ЦРУ – ред.), неизвестно", – сказала Скабеева.

В выпуске "Вестей" на канале "Россия 1" новые заявления Трампа решили объяснить тем, что якобы президент США понимает, что "в конфликте в Украине все движется не по его сценарию".

"Его (Трампа – ред.) личный Афганистан после краха Украины все ближе, и сам хозяин Белого дома все больше похож на так презираемого им предшественника", – цитирует "Агентство. Новости" сюжет "Вестей".

Издание пишет, что активно атаковали Трампа и кремлеботы во "ВКонтакте". Тролли называли Трампа "любителем громких высказываний", "дураком", "балаболом" и писали о его якобы "биполярке".

"На фоне ужесточения риторики Трампа в адрес России уровень одобрения президента США среди россиян достиг самого низкого уровня с прошлой осени, свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического проекта политологов из Принстонского университета Russia Watcher", – пишет "Агентство. Новости".

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Согласно данным исследования, отношение россиян к Трампу резко улучшилось в феврале и потом в начале мая, но после новых заявлений оно начало ухудшаться. Число тех, кто решительно не одобряет действия Трампа выросло с 20% в конце апреля до 30% в начале июля. При этом общее число не одобряющих Трампа достигло 60%.

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Предыстория:

  • В последние дни президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля. В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".
  • Кроме того, журналисты CNN получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами его кампании, состоявшейся в прошлом году. На записи Трамп утверждает, что во время своей первой каденции пригрозил лидерам России и Китая последствиями в случае возможных атак на Украину и Тайвань. В частности, Путину Трамп якобы угрожал "разбомбить Москву к чертовой матери".

РосcияпропагандаТрамп
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