Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві за підозрою в шпигунстві

Китай наразі вивчає ситуацію із затриманням двох своїх громадян в Україні за спробу незаконного вивезення ракетних технологій.

Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Китайська сторона зараз проводить перевірку та вивчає ситуацію.

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Якщо підтвердиться, що справа стосується громадян Китаю, Пекін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону".

Що передувало: 9 липня стало відомо, що в Києві контррозвідка Служби безпеки України затримала двох громадян Китаю, які намагалися вивезти документацію щодо виробництва українських ракет "Нептун".