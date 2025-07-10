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Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві за підозрою в шпигунстві

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 липня 2025, 13:40
Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві за підозрою в шпигунстві
ілюстративне фото Unsplash

Китай наразі вивчає ситуацію із затриманням двох своїх громадян в Україні за спробу незаконного вивезення ракетних технологій.

Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Китайська сторона зараз проводить перевірку та вивчає ситуацію.

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Якщо підтвердиться, що справа стосується громадян Китаю, Пекін захищатиме законні права та інтереси своїх громадян відповідно до закону".

Що передувало: 9 липня стало відомо, що в Києві контррозвідка Служби безпеки України затримала двох громадян Китаю, які намагалися вивезти документацію щодо виробництва українських ракет "Нептун".

Китайшпигунствовійна
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