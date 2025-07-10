Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве по подозрению в шпионаже

Китай пока изучает ситуацию с задержанием двух своих граждан в Украине за попытку незаконного вывоза ракетных технологий.

Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Китайская сторона сейчас проводит проверку и изучает ситуацию.

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Если подтвердится, что дело касается граждан Китая, Пекин будет защищать законные права и интересы своих граждан в соответствии с законом".

Что предшествовало: 9 июля стало известно, что в Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух граждан Китая, которые пытались вывезти документацию по производству украинских ракет "Нептун".