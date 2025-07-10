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Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 10 июля 2025, 13:58
Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов
Фото: Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила от Европейского Союза еще 1 млрд евро за счет российских замороженных активов.

Источник: Шмыгаль в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: В четверг, 10 июля, Шмыгаль заявил, что Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов от замороженных российских активов.

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"Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более $18,5 млрд за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и "быстрое восстановление", – отметил он.

Украинский премьер подчеркнул, что инициатива ERA дает хороший результат.

Отметим, в этот же день президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины и о предоставлении следующих траншей помощи.

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В частности, она анонсировала 1 млрд евро макрофинансовой поддержки, а также объявила о выплате 3 млрд евро по программе Ukraine facility.

В июне Украина получила от Европейского Союза еще 1 млрд евро за счет российских замороженных активов.

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