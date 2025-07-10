Лубінець видав невідоме розслідування за звіт ООН по теракту в Оленівці, потім перепросив

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував результати нібито розслідування Організації Об’єднаних Націй, яке підтверджує, що теракт в Оленівці в липні 2022 року організувало Міністерство оборони Росії. Водночас виявилося, що це дослідження ніяк не пов’язане з ООН.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: 30 червня на офіційних сторінках омбудсмана з’явився допис про те, що внутрішній аналіз ООН показав: убивство в Оленівці — це ретельно спланований злочин РФ.

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"Нарешті речі названо своїми іменами!" — схвально написав Лубінець.

На підтвердження своїх слів омбудсман прикріпив гіперпокликання, що вело на повний текст розслідування, до якого начебто причетні експерти ООН. Першоджерело, де був опублікований матеріал — сайт Центру з прав людини в збройних конфліктах (Centre for Human Rights in Armed Conflict). Як з’ясували журналісти видання "Слідство.Інфо", він був створений 22 травня 2025 року, а вже за кілька днів там з’явився текст розслідування про теракт в Оленівці. При цьому жодних інших текстів на сайті немає.

Окрім того, на сайті Центру немає й докладного опису організації та роз’яснень, чим вона займається та в якій країні існує.

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Журналісти "Слідства.Інфо" звернули увагу на те, що Центр заперечує будь-яку причетність до ООН, а під розслідуванням про теракт в Оленівці сказано: "Доповідь не є доповіддю ООН". Редакція звернулася за поясненнями до команди омбудсмана, адже у своєму дописі він стверджував: оприлюднені висновки зроблені саме експертами ООН. У Лубінця визнали, що припустилися помилки.

"Було оприлюднено матеріал, що базувався, зокрема, на даних, наданих громадськими активістами. На жаль, з боку Секретаріату Уповноваженого не було проведено належної перевірки зазначеної інформації. Після виявлення недостовірності, публікацію було видалено. Висловлюємо Вам свою вдячність за проявлену увагу та стурбованість. Приносимо вибачення за допущену помилку", — йдеться у відповіді від Уповноваженого з прав людини на запит видання.

Окрім того, у Лубінця запевнили, що надалі "буде забезпечено посилений контроль за інформацією, яка оприлюднюється".

Журналісти "Слідства.Інфо" також направили запит на пошту Центру з прав людини в збройних конфліктах, однак відповіді не отримали.

Передісторія: