Лубинец выдал неизвестное расследование за отчет ООН по теракту в Оленовке, потом извинился
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал результаты якобы расследования Организации Объединенных Наций, которое подтверждает, что теракт в Оленовке в июле 2022 года организовало Министерство обороны России. В то же время оказалось, что это исследование никак не связано с ООН.
Источник: "Слідство.Інфо"
Детали: 30 июня на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение о том, что внутренний анализ ООН показал: убийство в Оленовке - это тщательно спланированное преступление РФ.
"Наконец вещи названы своими именами!" - одобрительно написал Лубинец.
В подтверждение своих слов омбудсмен прикрепил гиперссылку, ведущую на полный текст расследования, к которому якобы причастны эксперты ООН. Первоисточник, где был опубликован материал - сайт Центра по правам человека в вооруженных конфликтах (Centre for Human Rights in Armed Conflict). Как выяснили журналисты издания "Слідство.Інфо", он был создан 22 мая 2025 года, а уже через несколько дней там появился текст расследования о теракте в Оленовке. При этом никаких других текстов на сайте нет.
Кроме того, на сайте Центра нет и подробного описания организации и разъяснений, чем она занимается и в какой стране существует.
Журналисты "Слідства.Інфо" обратили внимание на то, что Центр отрицает любую причастность к ООН, а под расследованием о теракте в Оленовке сказано: "Доклад не является докладом ООН". Редакция обратилась за объяснениями к команде омбудсмена, ведь в своей заметке он утверждал: обнародованные выводы сделаны именно экспертами ООН. У Лубинца признали, что допустили ошибку.
"Был обнародован материал, который базировался, в частности, на данных, предоставленных общественными активистами. К сожалению, со стороны Секретариата Уполномоченного не было проведено надлежащей проверки указанной информации. После выявления недостоверности, публикация была удалена. Выражаем Вам свою благодарность за проявленное внимание и обеспокоенность. Приносим извинения за допущенную ошибку", - говорится в ответе от Уполномоченного по правам человека на запрос издания.
Кроме того, у Лубинца заверили, что в дальнейшем "будет обеспечен усиленный контроль за информацией, которая обнародуется".
Журналисты "Слідства.Інфо" также направили запрос на почту Центра по правам человека в вооруженных конфликтах, однако ответа не получили.
Предыстория:
- В ночь на 29 июля 2022 года РФ совершила теракт, устроив взрыв в бараке исправительной колонии в Оленовке, в котором находились украинские военнопленные. Тогда погибли по меньшей мере 53 защитника "Азовстали".
- 29 июля 2022 года в ГУР проинформировали, что украинских пленных в Оленовке убили "вагнеровцы".
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Оленовки.
- 25 июля 2023 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в Оленовке Донецкой области. В ООН отвергли ложь РФ об "украинском ударе".
- По данным Офиса генпрокурора, взрыв на временно оккупированной территории в исправительной колонии в пгт Оленовка, где находились украинские военнопленные, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.