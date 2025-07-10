Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лубинец выдал неизвестное расследование за отчет ООН по теракту в Оленовке, потом извинился

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 июля 2025, 14:38
Лубинец выдал неизвестное расследование за отчет ООН по теракту в Оленовке, потом извинился
Дмитрий Лубинец. фото из Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал результаты якобы расследования Организации Объединенных Наций, которое подтверждает, что теракт в Оленовке в июле 2022 года организовало Министерство обороны России. В то же время оказалось, что это исследование никак не связано с ООН.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: 30 июня на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение о том, что внутренний анализ ООН показал: убийство в Оленовке - это тщательно спланированное преступление РФ.

Реклама:

"Наконец вещи названы своими именами!" - одобрительно написал Лубинец.

В подтверждение своих слов омбудсмен прикрепил гиперссылку, ведущую на полный текст расследования, к которому якобы причастны эксперты ООН. Первоисточник, где был опубликован материал - сайт Центра по правам человека в вооруженных конфликтах (Centre for Human Rights in Armed Conflict). Как выяснили журналисты издания "Слідство.Інфо", он был создан 22 мая 2025 года, а уже через несколько дней там появился текст расследования о теракте в Оленовке. При этом никаких других текстов на сайте нет.

Кроме того, на сайте Центра нет и подробного описания организации и разъяснений, чем она занимается и в какой стране существует.

РЕКЛАМА:

Журналисты "Слідства.Інфо" обратили внимание на то, что Центр отрицает любую причастность к ООН, а под расследованием о теракте в Оленовке сказано: "Доклад не является докладом ООН". Редакция обратилась за объяснениями к команде омбудсмена, ведь в своей заметке он утверждал: обнародованные выводы сделаны именно экспертами ООН. У Лубинца признали, что допустили ошибку.

"Был обнародован материал, который базировался, в частности, на данных, предоставленных общественными активистами. К сожалению, со стороны Секретариата Уполномоченного не было проведено надлежащей проверки указанной информации. После выявления недостоверности, публикация была удалена. Выражаем Вам свою благодарность за проявленное внимание и обеспокоенность. Приносим извинения за допущенную ошибку", - говорится в ответе от Уполномоченного по правам человека на запрос издания.

Кроме того, у Лубинца заверили, что в дальнейшем "будет обеспечен усиленный контроль за информацией, которая обнародуется".

Журналисты "Слідства.Інфо" также направили запрос на почту Центра по правам человека в вооруженных конфликтах, однако ответа не получили.

Предыстория:

  • В ночь на 29 июля 2022 года РФ совершила теракт, устроив взрыв в бараке исправительной колонии в Оленовке, в котором находились украинские военнопленные. Тогда погибли по меньшей мере 53 защитника "Азовстали".
  • 29 июля 2022 года в ГУР проинформировали, что украинских пленных в Оленовке убили "вагнеровцы".
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Оленовки.
  • 25 июля 2023 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в Оленовке Донецкой области. В ООН отвергли ложь РФ об "украинском ударе".
  • По данным Офиса генпрокурора, взрыв на временно оккупированной территории в исправительной колонии в пгт Оленовка, где находились украинские военнопленные, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

омбудсментерактРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов
Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве по подозрению в шпионаже
Глава Еврокомиссии объявила о создании "флагманского" фонда восстановления Украины
видеоВ Киеве застрелили полковника СБУ – источник
Журналиста Буткевича мобилизовали: жена говорит – за критику власти
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Все новости...
омбудсмен
ТОП-5 вопросов и ответов об институте военного омбудсмена в Украине
Омбудсмен получил более 1,6 тысячи жалоб на действия ТЦК во время мобилизации
"Ответственность будет": омбудсмен обратился в полицию из-за русского языка на концерте Верки Сердючки
Последние новости
16:25
Швеция до 2027 года создаст в Украине центр для реабилитации раненых военных
16:19
В Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала с четвертого этажа: обстоятельства выясняет полиция
16:17
Финансовой "подушки безопасности" нет почти у 40% работающих россиян
16:08
В июне РФ убила наибольшее количество гражданских в Украине за 3 года – миссия ООН
16:05
Штраф за нарушение требований использования кассовых аппаратов придется платить в полном объеме
16:03
"Борились за жизнь других, и погибли сами": в Украине впервые отмечают День памяти погибшего медика
16:00
Буткевич хочет купить житомирский ЦУМ у бывшей жены нардепа
15:45
Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине: говорит, РФ предложила "новый подход"
15:43
АРМА обнаружило, что арестованное "Кировоградское рудоуправление" используется
15:41
Зеленская: Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе и постоянном эмоциональном напряжении
Все новости...
Реклама:
Реклама: