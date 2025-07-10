Лубинец выдал неизвестное расследование за отчет ООН по теракту в Оленовке, потом извинился

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал результаты якобы расследования Организации Объединенных Наций, которое подтверждает, что теракт в Оленовке в июле 2022 года организовало Министерство обороны России. В то же время оказалось, что это исследование никак не связано с ООН.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: 30 июня на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение о том, что внутренний анализ ООН показал: убийство в Оленовке - это тщательно спланированное преступление РФ.

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"Наконец вещи названы своими именами!" - одобрительно написал Лубинец.

В подтверждение своих слов омбудсмен прикрепил гиперссылку, ведущую на полный текст расследования, к которому якобы причастны эксперты ООН. Первоисточник, где был опубликован материал - сайт Центра по правам человека в вооруженных конфликтах (Centre for Human Rights in Armed Conflict). Как выяснили журналисты издания "Слідство.Інфо", он был создан 22 мая 2025 года, а уже через несколько дней там появился текст расследования о теракте в Оленовке. При этом никаких других текстов на сайте нет.

Кроме того, на сайте Центра нет и подробного описания организации и разъяснений, чем она занимается и в какой стране существует.

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Журналисты "Слідства.Інфо" обратили внимание на то, что Центр отрицает любую причастность к ООН, а под расследованием о теракте в Оленовке сказано: "Доклад не является докладом ООН". Редакция обратилась за объяснениями к команде омбудсмена, ведь в своей заметке он утверждал: обнародованные выводы сделаны именно экспертами ООН. У Лубинца признали, что допустили ошибку.

"Был обнародован материал, который базировался, в частности, на данных, предоставленных общественными активистами. К сожалению, со стороны Секретариата Уполномоченного не было проведено надлежащей проверки указанной информации. После выявления недостоверности, публикация была удалена. Выражаем Вам свою благодарность за проявленное внимание и обеспокоенность. Приносим извинения за допущенную ошибку", - говорится в ответе от Уполномоченного по правам человека на запрос издания.

Кроме того, у Лубинца заверили, что в дальнейшем "будет обеспечен усиленный контроль за информацией, которая обнародуется".

Журналисты "Слідства.Інфо" также направили запрос на почту Центра по правам человека в вооруженных конфликтах, однако ответа не получили.

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