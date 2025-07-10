Російська армія обстріляла Херсонщину: поранено 9 людей, є тяжко травмовані
Четвер, 10 липня 2025, 19:15
Дев’ятеро людей дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонську область 10 липня.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, війська РФ обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії та різних типів безпілотних літальних апаратів. Під удар потрапили Херсон, Антонівка та Монастирське.
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Унаслідок атак поранення різного ступеня дістали дев’ятеро людей. Частина з них перебуває у тяжкому стані.
Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.
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