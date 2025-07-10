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Российская армия обстреляла Херсонщину: ранены 9 человек, есть тяжело травмированные

Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 19:15
Российская армия обстреляла Херсонщину: ранены 9 человек, есть тяжело травмированные
Иллюстративное фото: Getty Images

Девять человек получили ранения в результате российских атак на Херсонскую область 10 июля.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, войска РФ обстреливали населенные пункты Херсонщины из артиллерии и различных типов беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Херсон, Антоновка и Монастырское.

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В результате атак ранения различной степени получили девять человек. Часть из них находится в тяжелом состоянии.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним:

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Херсон
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