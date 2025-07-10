Зеленський розповів, хто готовий оплатити Patriot для України

Президент Володимир Зеленський розповів, що Німеччина та Норвегія вже готові купити для України три зенітні ракетні комплекси Patriot у американського виробника.

Джерело: Зеленський під час пресконференції в Римі

Пряма мова: "У нас іде предметний діалог з США. Німеччина готова, у нас є домовленості з ними, що вони куплять дві системи для України.

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Норвегія – у мене є двостороння домовленість – оплатить одну систему."

Деталі: Президент уточнив, що Україна загалом потребує 10 систем Patriot, і його команда зараз працює над тим, щоб знайти фінансування на решту.

Пряма мова: "Коли від виробника будуть деталі щодо строків можливої поставки, я думаю, інші партнери також підключаться до цієї історії."

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Що передувало:

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Римі повідомив, що в ході переговорів "коаліції охочих" було обговорено можливість закупівлі додатковї зброї для України.

Нагадаємо:

Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц також підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Держсекретар Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим заявив, що США спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яких Київ потребує для відбиття російських атак.

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