Зеленський розповів, хто готовий оплатити Patriot для України
Президент Володимир Зеленський розповів, що Німеччина та Норвегія вже готові купити для України три зенітні ракетні комплекси Patriot у американського виробника.
Джерело: Зеленський під час пресконференції в Римі
Пряма мова: "У нас іде предметний діалог з США. Німеччина готова, у нас є домовленості з ними, що вони куплять дві системи для України.
Норвегія – у мене є двостороння домовленість – оплатить одну систему."
Деталі: Президент уточнив, що Україна загалом потребує 10 систем Patriot, і його команда зараз працює над тим, щоб знайти фінансування на решту.
Пряма мова: "Коли від виробника будуть деталі щодо строків можливої поставки, я думаю, інші партнери також підключаться до цієї історії."
Що передувало:
- Президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Римі повідомив, що в ході переговорів "коаліції охочих" було обговорено можливість закупівлі додатковї зброї для України.
Нагадаємо:
- Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц також підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.
- За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
- Держсекретар Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим заявив, що США спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яких Київ потребує для відбиття російських атак.
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