Зеленский рассказал, кто готов оплатить Patriot для Украины
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Германия и Норвегия уже готовы купить для Украины три зенитных ракетных комплекса Patriot у американского производителя.
Источник: Зеленский во время пресс-конференции в Риме во время пресс-конференции
Прямая речь: "У нас идет предметный диалог с США. Германия готова, у нас есть договоренности с ними, что они купят две системы для Украины.
Норвегия - у меня есть двусторонняя договоренность - оплатит одну систему."
Детали: Президент уточнил, что Украина в целом нуждается в 10 системах Patriot, и его команда сейчас работает над тем, чтобы найти финансирование на остальные.
Прямая речь: "Когда от производителя будут детали относительно сроков возможной поставки, я думаю, другие партнеры также подключатся к этой истории."
Что предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский во время общения с прессой в Риме сообщил, что в ходе переговоров "коалиции желающих" была обсуждена возможность закупки дополнительного оружия для Украины.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot.
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц также подтвердил готовность приобрести у США системы Patriot для Украины.
- По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.
- Госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что США попытаются убедить союзников по НАТО передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, в которых Киев нуждается для отражения российских атак.
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