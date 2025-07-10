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Зеленський: Росія хоче запускати по 1000 дронів на день, ми зможемо все збивати

Роман Романюк, Анастасія ПроцЧетвер, 10 липня 2025, 20:16
Зеленський: Росія хоче запускати по 1000 дронів на день, ми зможемо все збивати
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів західним партнерам про наміри Росії збільшити кількість дронових атак до тисячі на день, а також про те, що Україна вже має ефективну протидію.

Джерело: Зеленський під час пресконференції у Римі

Пряма мова: "Росія хоче запускати по 1000 дронів. Але ми все будемо збивати. Є рішення, як це збивати – дрони-перехоплювачі. Якщо партнери почують усе, що я їм розповів, і буде відповідне фінансування, то ми зможемо це робити."

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Деталі: За словами Зеленського, вже є підтверджена ефективна технологія одразу від кількох виробників, яка здатна протидіяти "Шахедам".

Пряма мова: "Ми знайшли рішення, ми як країна. Є чотири українські компанії, одна американсько-українська, які виготовляють відповідні дрони. Тепер треба масштабувати виробництво."

Що передувало: 

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  • Раніше Зеленський повідомляв, що у ніч на 10 липня російські окупанти запустили по Україні 18 ракет та близько 400 безпілотників, цілили в основному по столиці та області. 

Зеленськийбезпілотники
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