Зеленський: Росія хоче запускати по 1000 дронів на день, ми зможемо все збивати

Президент Володимир Зеленський розповів західним партнерам про наміри Росії збільшити кількість дронових атак до тисячі на день, а також про те, що Україна вже має ефективну протидію.

Джерело: Зеленський під час пресконференції у Римі

Пряма мова: "Росія хоче запускати по 1000 дронів. Але ми все будемо збивати. Є рішення, як це збивати – дрони-перехоплювачі. Якщо партнери почують усе, що я їм розповів, і буде відповідне фінансування, то ми зможемо це робити."

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Деталі: За словами Зеленського, вже є підтверджена ефективна технологія одразу від кількох виробників, яка здатна протидіяти "Шахедам".

Пряма мова: "Ми знайшли рішення, ми як країна. Є чотири українські компанії, одна американсько-українська, які виготовляють відповідні дрони. Тепер треба масштабувати виробництво."

Що передувало:

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