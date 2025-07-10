Зеленский: Россия хочет запускать по 1000 дронов в день, мы сможем все сбивать

Президент Владимир Зеленский рассказал западным партнерам о намерениях России увеличить количество дроновых атак до тысячи в день, а также о том, что Украина уже имеет эффективное противодействие.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции в Риме

Прямая речь: "Россия хочет запускать по 1000 дронов. Но мы все будем сбивать. Есть решение, как это сбивать – дроны-перехватчики. Если партнеры услышат все, что я им рассказал, и будет соответствующее финансирование, то мы сможем это делать."

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Детали: По словам Зеленского, уже есть подтвержденная эффективная технология сразу от нескольких производителей, которая способна противодействовать "Шахедам".

Прямая речь: "Мы нашли решение, мы как страна. Есть четыре украинские компании, одна американско-украинская, которые изготавливают соответствующие дроны. Теперь надо масштабировать производство."

Что предшествовало:

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