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Росія атакувала 18-ма ракетами і 400 дронами, треба санкції і інвестиції у зброю – Зеленський

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 09:40
Росія атакувала 18-ма ракетами і 400 дронами, треба санкції і інвестиції у зброю – Зеленський
Рятувальники на місці пожежі у Києві, спричиненої російською атакою. Фото ДСНС

Уночі 10 липня російські окупанти запустили по Україні 18 ракет та близько 400 безпілотників, цілили в основному по столиці та області, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова президента: "Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "Шахеди".Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області". 

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Фото ДСНС

Деталі: Зеленський нагадав, що у Києві внаслідок атаки 2 загиблих та 16 поранених. 

 
фото ДСНС 

"Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "Шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", – заявив президент.

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Він додав, що 10 липня говоритиме з партнерами про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

Передісторія:

Зеленськийракетний ударбезпілотники
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