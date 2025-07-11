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DeepState: Росіяни окупували село Ялта на Донеччині

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 липня 2025, 12:39
DeepState: Росіяни окупували село Ялта на Донеччині
скриншот

Росіяни просунулися на захід в Донецькій області і окупували населений пункт Ялта.

Джерело: повідомлення аналітичного проєкту DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Ялту, а також просунувся біля Воскресенки, Перебудови, Толстого, Полтавки, у Мирному та Кам'янському".

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Деталі: Ці населені пункти, окрім Кам'янського, розташовані в одному районі неподалік від адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей.

 
Фото Вікіпедії

Передісторія:

  • Міноборони Росії вранці 8 червня заявило про вторгнення в Дніпропетровську область, проте Генштаб спростовує інформацію.

РосіяДонецька область
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