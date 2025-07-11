DeepState: Россияне оккупировали село Ялта в Донецкой области

Россияне продвинулись на запад в Донецкой области и оккупировали населенный пункт Ялта.

Источник: сообщение аналитического проекта DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Ялту, а также продвинулся возле Воскресенки, Перестройки, Толстого, Полтавки, в Мирном и Каменском".

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Детали: Эти населенные пункты, кроме Каменского, расположены в одном районе недалеко от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Предыстория: