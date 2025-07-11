DeepState: Россияне оккупировали село Ялта в Донецкой области
Пятница, 11 июля 2025, 12:39
Россияне продвинулись на запад в Донецкой области и оккупировали населенный пункт Ялта.
Источник: сообщение аналитического проекта DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Ялту, а также продвинулся возле Воскресенки, Перестройки, Толстого, Полтавки, в Мирном и Каменском".
Реклама:
Детали: Эти населенные пункты, кроме Каменского, расположены в одном районе недалеко от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.
Предыстория:
- Минобороны России утром 8 июня заявило о вторжении в Днепропетровскую область, однако Генштаб опровергает эту информацию.