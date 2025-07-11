Удар РФ по медзакладу на Херсонщині: під завалами знайшли тіло жінки

У Білозерці на Херсонщині рятувальники знайшли під завалами закладу охорони здоровʼя, у який вранці 11 липня влучила армія РФ, тіло загиблої жінки. Ще троє людей зазнали поранень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Стало відомо про загибель жительки Білозерки через ранковий російський обстріл закладу охорони здоровʼя.

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Під завалами виявили тіло вбитої жінки, особу якої нині встановлюють відповідні служби. Мої співчуття рідним і близьким".

Деталі: Зазначається, що через цей ворожий удар також поранення дістав пацієнт та двоє працівників медзакладу.

Що передувало:

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