Удар РФ по медучреждению на Херсонщине: под завалами нашли тело женщины

В Белозерке Херсонской области спасатели нашли под завалами учреждения здравоохранения, в которое утром 11 июля попала армия РФ, тело погибшей женщины. Еще три человека получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Стало известно о гибели жительницы Белозерки из-за утреннего российского обстрела учреждения здравоохранения.

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Под завалами обнаружили тело убитой женщины, личность которой сейчас устанавливают соответствующие службы. Мои соболезнования родным и близким".

Детали: Отмечается, что из-за этого вражеского удара также ранения получил пациент и двое работников медучреждения.

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