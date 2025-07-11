Удар РФ по медучреждению на Херсонщине: под завалами нашли тело женщины
Пятница, 11 июля 2025, 15:43
В Белозерке Херсонской области спасатели нашли под завалами учреждения здравоохранения, в которое утром 11 июля попала армия РФ, тело погибшей женщины. Еще три человека получили ранения.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "Стало известно о гибели жительницы Белозерки из-за утреннего российского обстрела учреждения здравоохранения.
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Под завалами обнаружили тело убитой женщины, личность которой сейчас устанавливают соответствующие службы. Мои соболезнования родным и близким".
Детали: Отмечается, что из-за этого вражеского удара также ранения получил пациент и двое работников медучреждения.
Что предшествовало:
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- В пятницу утром российские захватчики из артиллерии обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области, в результате чего пострадали три человека.