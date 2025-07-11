Ексзаступнику Кличка обрали запобіжний захід у справі про сприяння ухилянту

Суд обрав колишньому секретарю Київради ексзаступнику міського голови Володимиру Бондаренку, якого підозрюють у службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби, запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури в коментарі УП

Деталі: Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні 11 липня.

Реклама:

Суддя задовольнив клопотання прокуратури. Термін запобіжного заходу – до 9 вересня.

Що передувало: Ексзаступнику міського голови Києва Володимиру Бондаренку повідомили про підозру в службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби 10 липня.

За даними слідства, посадовець у 2022-2023 роках, всупереч ст. 119 К3пП, безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міської ради заробітну плату, тим самим заподіявши шкоду державі в особі Київради на суму майже 700 тисяч грн.

РЕКЛАМА:

Київський міський голова Віталій Кличко назвав політичним тиском на міську владу, "абсурдом і театральщиною" вручення підозр директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку.