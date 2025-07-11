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Экс-заму Кличко избрали меру пресечения по делу о содействии уклонисту

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 16:05
Экс-заму Кличко избрали меру пресечения по делу о содействии уклонисту
Владимир Бондаренко. фото из Facebook

Суд избрал бывшему секретарю Киевсовета экс-заместителю городского головы Владимиру Бондаренко, которого подозревают в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы, меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии УП

Детали: Решение принял Печерский районный суд Киева на заседании 11 июля.

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Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. Срок меры пресечения - до 9 сентября.

Что предшествовало: Экс-заместителю городского головы Киева Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы 10 июля.

По данным следствия, чиновник в 2022-2023 годах, вопреки ст. 119 К3пП, безосновательно начислял и выплатил сотруднику аппарата Киевского городского совета заработную плату, тем самым причинив ущерб государству в лице Киевсовета на сумму почти 700 тысяч грн.

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Киевский городской голова Виталий Кличко назвал политическим давлением на городскую власть, "абсурдом и театральщиной" вручение подозрений директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко.

Киевсуд
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