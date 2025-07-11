Генерал США: Альянсу слід нарощувати арсенал ракет дальньої дії для стримування РФ

Американський генерал Джон Рафферті заявив, що НАТО слід поповнити арсенал ракет дальнього радіуса дії, аби стримати Росію від нападу на Європу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Reuters

Деталі: Рафферті дав інтерв’ю на американській військовій базі у німецькому Вісбадені.

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Він заявив, що на сьогодні російська армія більша, ніж на початку війни проти України.

"І ми знаємо, що вони продовжуватимуть інвестувати в ракети великої дальності та сучасні засоби протиповітряної оборони. Тому для альянсу дуже важливо мати більше можливостей", – вважає він.

Як зазначило агентство, Рафферті нещодавно завершив службу на посаді командира 56-го артилерійського командування армії США в німецькому місті Майнц-Кастель, яке готується до тимчасового розгортання американських ракет великої дальності на європейській території з 2026 року.

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Звернемо увагу, останніми днями президент США Дональд Трамп суттєво змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля.

Нагадаємо:

Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

Також очікується, що у понеділок, 14 липня, Трамп планує "важливу заяву" щодо Росії.

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