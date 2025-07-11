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Генерал США: Альянсу слід нарощувати арсенал ракет дальньої дії для стримування РФ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 11 липня 2025, 16:36
Генерал США: Альянсу слід нарощувати арсенал ракет дальньої дії для стримування РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Американський генерал Джон Рафферті заявив, що НАТО слід поповнити арсенал ракет дальнього радіуса дії, аби стримати Росію від нападу на Європу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Reuters

Деталі: Рафферті дав інтерв’ю на американській військовій базі у німецькому Вісбадені. 

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Він заявив, що на сьогодні російська армія більша, ніж на початку війни проти України.

"І ми знаємо, що вони продовжуватимуть інвестувати в ракети великої дальності та сучасні засоби протиповітряної оборони. Тому для альянсу дуже важливо мати більше можливостей", – вважає він.

Як зазначило агентство, Рафферті нещодавно завершив службу на посаді командира 56-го артилерійського командування армії США в німецькому місті Майнц-Кастель, яке готується до тимчасового розгортання американських ракет великої дальності на європейській території з 2026 року.

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Звернемо увагу, останніми днями президент США Дональд Трамп суттєво змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. 

Нагадаємо:

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України.

СШАНАТО
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