Генерал США: Альянсу следует наращивать арсенал ракет дальнего действия для сдерживания РФ

Американский генерал Джон Рафферти заявил, что НАТО следует пополнить арсенал ракет дальнего радиуса действия, чтобы сдержать Россию от нападения на Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Reuters

Детали: Рафферти дал интервью на американской военной базе в немецком Висбадене.

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Он заявил, что на сегодня российская армия больше, чем в начале войны против Украины.

"И мы знаем, что они будут продолжать инвестировать в ракеты большой дальности и современные средства противовоздушной обороны. Поэтому для Альянса очень важно иметь больше возможностей", – считает он.

Как отметило агентство, Рафферти недавно завершил службу в должности командира 56-го артиллерийского командования армии США в немецком городе Майнц-Кастель, который готовится к временному развертыванию американских ракет большой дальности на европейской территории с 2026 года.

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Обратим внимание, в последние дни президент США Дональд Трамп существенно изменил позицию относительно военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля.

Напомним:

В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".

Также ожидается, что в понедельник, 14 июля, Трамп планирует "важное заявление" по России.

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