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Генерал США: Альянсу следует наращивать арсенал ракет дальнего действия для сдерживания РФ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 11 июля 2025, 16:36
Генерал США: Альянсу следует наращивать арсенал ракет дальнего действия для сдерживания РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Американский генерал Джон Рафферти заявил, что НАТО следует пополнить арсенал ракет дальнего радиуса действия, чтобы сдержать Россию от нападения на Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Reuters

Детали: Рафферти дал интервью на американской военной базе в немецком Висбадене.

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Он заявил, что на сегодня российская армия больше, чем в начале войны против Украины.

"И мы знаем, что они будут продолжать инвестировать в ракеты большой дальности и современные средства противовоздушной обороны. Поэтому для Альянса очень важно иметь больше возможностей", – считает он.

Как отметило агентство, Рафферти недавно завершил службу в должности командира 56-го артиллерийского командования армии США в немецком городе Майнц-Кастель, который готовится к временному развертыванию американских ракет большой дальности на европейской территории с 2026 года.

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Обратим внимание, в последние дни президент США Дональд Трамп существенно изменил позицию относительно военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля.

Напомним:

  • В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".
  • Также ожидается, что в понедельник, 14 июля, Трамп планирует "важное заявление" по России.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.

СШАНАТО
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