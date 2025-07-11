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NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли"

Анастасія ПроцП'ятниця, 11 липня 2025, 19:57
NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації Мотороли
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10 липня у Києві застрелили полковника Служби безпеки України Івана Воронича який, за даними The New York Times, брав участь у низці спецоперацій, зокрема ліквідації бойовика Арсена Павлова "Мотороли" та очолював підрозділ, який наступав на Курську область Росії у 2024 році.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як пише NYT із посиланням на і анонімних колег Воронича, полковник служив у Центрі спецоперацій "Альфа" й пропрацював у СБУ кілька десятиліть.

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Службу він розпочав у середині 1990-х, а згодом командував "П’ятим управлінням" – підрозділом, що отримував технічну підтримку від ЦРУ і був причетний до вбивства одного з командирів бойовиків невизнаної "Донецької народної республіки" Арсенія Павлова "Мотороли".

Зазначається, що вже після початку повномасштабного вторгнення Росії Воронич входив до складу елітної групи, яка діяла в так званій "сірій зоні".

За інформацією NYT, цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі ЗСУ в Курській області Росії влітку 2024 року

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У СБУ підтвердили вбивство свого співробітника та повідомили, що розслідують обставини. Однак подробиць не розголошують. Офіційні особи наразі не припускали причетності Москви до загибелі Воронича, пише NYT.

Колишній голова СБУ Іван Баканов, який знав Воронича особисто, зазначив у коментарі NYT:

"Полковник Воронич дуже активно брав участь у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотивом є побутове вбивство – це одна справа. Але якщо це публічна страта, здійснена росіянами, – це зовсім інша історія, яка потребує негайної реакції".

Що передувало: 

  • У Голосіївському районі столиці 10 липня застрелили полковника Служби безпеки України. За даними джерела УП, близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.
  • Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.

СБУросійсько-українська війна
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