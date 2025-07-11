NYT: Убитый полковник СБУ причастен к операциям на Курщине и ликвидации "Моторолы"
10 июля в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича – офицера Центра специальных операций "Альфа", который, по данным The New York Times, участвовал в ряде спецопераций, в частности ликвидации боевика Арсена Павлова "Моторолы" и возглавлял подразделение, которое наступало на Курскую область России в 2024 году.
Источник: The New York Times
Детали: Как пишет NYT со ссылкой на и анонимных коллег Воронича, полковник служил в Центре спецопераций "Альфа" и проработал в СБУ несколько десятилетий.
Службу он начал в середине 1990-х, а впоследствии командовал "Пятым управлением" - подразделением, которое получало техническую поддержку от ЦРУ и было причастно к убийству одного из командиров боевиков непризнанной "Донецкой народной республики" Арсения Павлова "Моторолы".
Отмечается, что уже после начала полномасштабного вторжения России Воронич входил в состав элитной группы, которая действовала в так называемой "серой зоне".
По информации NYT, это подразделение сыграло ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области России летом 2024 года
В СБУ подтвердили убийство своего сотрудника и сообщили, что расследуют обстоятельства. Однако подробностей не разглашают. Официальные лица пока не предполагали причастности Москвы к гибели Воронича, пишет NYT.
Бывший глава СБУ Иван Баканов, который знал Воронича лично, отметил в комментарии NYT:
"Полковник Воронич очень активно участвовал в противодействии российской агрессии с 2014 года. Если мотивом является бытовое убийство – это одно дело. Но если это публичная казнь, совершенная россиянами, – это совсем другая история, которая требует немедленной реакции".
Что предшествовало:
- В Голосеевском районе столицы 10 июля застрелили полковника Службы безопасности Украины. По данным источника УП, около 09:00 мужчина приблизился к полковнику СБУ Ивану Вороничу, и совершил 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего с места совершения преступления скрылся.
- В результате выстрелов потерпевший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.