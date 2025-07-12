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На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на комбайн: поранено чоловіка – ОВА

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 02:00
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на комбайн: поранено чоловіка – ОВА
Фото: Getty Images

Російські окупанти 11 липня скинули вибухівку з дрона на комбайн у полі на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Деталі: Згідно з повідомленням, російські солдати скинули вибухівку з дрона на комбайн у полі поблизу Миролюбівки Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік.

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Дослівно: "Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу".

Передісторія:

  • Наприкінці червня Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) у своєму звіт зазначила, що російські військові навмисно атакують цивільних, які не виявляють жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях. 
  • Серед зафіксованих Місією жертв – мирні жителі, які пересувалися на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги, під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок.

Читайте також: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

Херсонська областьжертвибезпілотники
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