На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на комбайн: поранено чоловіка – ОВА
Субота, 12 липня 2025, 02:00
Російські окупанти 11 липня скинули вибухівку з дрона на комбайн у полі на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація
Деталі: Згідно з повідомленням, російські солдати скинули вибухівку з дрона на комбайн у полі поблизу Миролюбівки Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік.
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Дослівно: "Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу".
Передісторія:
- Наприкінці червня Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) у своєму звіт зазначила, що російські військові навмисно атакують цивільних, які не виявляють жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях.
- Серед зафіксованих Місією жертв – мирні жителі, які пересувалися на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги, під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок.
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