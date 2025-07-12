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В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на комбайн: ранен мужчина – ОВА

Иван ДьяконовСуббота, 12 июля 2025, 02:00
В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на комбайн: ранен мужчина – ОВА
Фото: Getty Images

Российские оккупанты 11 июля сбросили взрывчатку с дрона на комбайн в поле в Херсонской области. В результате атаки пострадал мужчина.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Детали: Согласно сообщению, российские солдаты сбросили взрывчатку с дрона на комбайн в поле возле Миролюбовки Белозерской общины в Херсонской области. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина.

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Дословно: "Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь".

Предыстория:

  • В конце июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека (ММПЛУ) в своем отчете отметила, что российские военные намеренно атакуют гражданских, которые не проявляют никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях.
  • Среди зафиксированных Миссией жертв – мирные жители, которые передвигались на велосипедах, в личном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой помощи, во время гуманитарных миссий, прогулок или находясь возле собственных домов.

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Херсонская областьжертвыбеспилотники
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