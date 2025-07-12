В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на комбайн: ранен мужчина – ОВА
Суббота, 12 июля 2025, 02:00
Российские оккупанты 11 июля сбросили взрывчатку с дрона на комбайн в поле в Херсонской области. В результате атаки пострадал мужчина.
Источник: Херсонская областная военная администрация
Детали: Согласно сообщению, российские солдаты сбросили взрывчатку с дрона на комбайн в поле возле Миролюбовки Белозерской общины в Херсонской области. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина.
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Дословно: "Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь".
Предыстория:
- В конце июня Мониторинговая миссия ООН по правам человека (ММПЛУ) в своем отчете отметила, что российские военные намеренно атакуют гражданских, которые не проявляют никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях.
- Среди зафиксированных Миссией жертв – мирные жители, которые передвигались на велосипедах, в личном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой помощи, во время гуманитарных миссий, прогулок или находясь возле собственных домов.
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