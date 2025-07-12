У Львові зафіксували влучання російського БпЛА – мер

Близько четвертої ранку 12 липня під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського БпЛА.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий, начальник Львівської ОВА Максим Козицький

Деталі: За словами Садового, у місті зафіксували влучання російського ударного безпілотника. Під час масованої дронової атаки у місті пролунала серія вибухів.

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Деталі щодо руйнувань, постраждалих або масштабів збитків наразі не повідомляються.

"Головне зараз – безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги", – написав Садовий.

Начальник ЛОВА повідомив, що Сили протиповітряної оборони працюють у різних районах області та в самому Львові, намагаючись відбити удар.

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