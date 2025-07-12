Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Львові зафіксували влучання російського БпЛА – мер

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 04:20
У Львові зафіксували влучання російського БпЛА – мер
Ілюстративне фото з соцмереж

Близько четвертої ранку 12 липня під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського БпЛА.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий, начальник Львівської ОВА Максим Козицький

Деталі: За словами Садового, у місті зафіксували влучання російського ударного безпілотника. Під час масованої дронової атаки у місті пролунала серія вибухів. 

Реклама:

Деталі щодо руйнувань, постраждалих або масштабів збитків наразі не повідомляються.

"Головне зараз – безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги", – написав Садовий.

Начальник ЛОВА повідомив, що Сили протиповітряної оборони працюють у різних районах області та в самому Львові, намагаючись відбити удар.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.

ЛьвівППОвибухбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоРосія масовано атакує Україну дронами та ракетами: є влучання
Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США
NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли"
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське
оновлено, фотоРФ атакувала Одесу: кількість постраждалих зросла до 11
Усі новини...
Львів
У Львові провели унікальну операцію з пересадки пальця з ноги на руку пораненому військовому
Друг Гусакова тікав від поліції й "прокатав" оперативника на капоті, його затримали – джерела
Польща планує почати ексгумаційні роботи у Львові у другому півріччі
Останні новини
05:11
Росіяни скинули КАБ на житловий масив у Харкові: є постраждалий
04:41
Польща підняла винищувачі через ракетні удари Росії по заходу України
04:20
У Львові зафіксували влучання російського БпЛА – мер
04:00
ОновленоРосія масовано атакує Україну дронами та ракетами: є влучання
03:37
Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендери на FPV-дрони за ТТХ
03:04
У Німеччині судитимуть коміка за дописи про замах на Трампа
02:37
У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника з нагоди п’ятиріччя формату
02:00
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на комбайн: поранено чоловіка – ОВА
01:09
У Держдепі США розпочалися масові звільнення
23:55
баскетбол"Дніпро" виступить у кваліфікації Кубку Європи ФІБА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: