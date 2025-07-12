Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА – мэр

Иван ДьяконовСуббота, 12 июля 2025, 04:20
Во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА – мэр
Иллюстративное фото из соцсетей

Около четырех утра 12 июля во время массированной атаки дронов во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий

Детали: По словам Садового, в городе зафиксировали попадание российского ударного беспилотника. Во время массированной дроновой атаки в городе прогремела серия взрывов.

Реклама:

Детали относительно разрушений, пострадавших или масштабов ущерба пока не сообщаются.

"Главное сейчас – безопасность каждого жителя, поэтому настоятельно призываю вас находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги", – написал Садовый.

Начальник ЛОВА сообщил, что Силы противовоздушной обороны работают в разных районах области и в самом Львове, пытаясь отразить удар.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

ЛьвовПВОвзрывбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссия массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть попадания
Зеленский рассказал о "хороших сигналах" из США
NYT: Убитый полковник СБУ причастен к операциям на Курщине и ликвидации "Моторолы"
ГБР подозревает Шабунина в уклонении от военной службы и мошенничестве
Гимнаст Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское
обновлено, фотоРФ атаковала Одессу: количество пострадавших возросло до 11
Все новости...
Львов
Во Львове провели уникальную операцию по пересадке пальца с ноги на руку раненому военному
Друг Гусакова убегал от полиции и "прокатил" оперативника на капоте, его задержали – источники
Польша планирует начать эксгумационные работы во Львове во втором полугодии
Последние новости
05:11
Россияне сбросили КАБ на жилой массив в Харькове: есть пострадавший
04:41
Польша подняла истребители из-за ракетных ударов России по западу Украины
04:20
Во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА – мэр
04:00
обновленоРоссия массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть попадания
03:37
Агентство оборонных закупок впервые объявило тендеры на FPV-дроны по ТТХ
03:04
В Германии будут судить комика за записи о покушении на Трампа
02:37
В Польше встретятся главы МИД Люблинского треугольника по случаю пятилетия формата
02:00
В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на комбайн: ранен мужчина – ОВА
01:09
В Госдепе США начались массовые увольнения
23:55
баскетбол"Днепр" выступит в квалификации Кубка Европы ФИБА
Все новости...
Реклама:
Реклама: