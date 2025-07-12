Во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА – мэр

Около четырех утра 12 июля во время массированной атаки дронов во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий

Детали: По словам Садового, в городе зафиксировали попадание российского ударного беспилотника. Во время массированной дроновой атаки в городе прогремела серия взрывов.

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Детали относительно разрушений, пострадавших или масштабов ущерба пока не сообщаются.

"Главное сейчас – безопасность каждого жителя, поэтому настоятельно призываю вас находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги", – написал Садовый.

Начальник ЛОВА сообщил, что Силы противовоздушной обороны работают в разных районах области и в самом Львове, пытаясь отразить удар.

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