Во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА – мэр
Около четырех утра 12 июля во время массированной атаки дронов во Львове зафиксировали попадание российского БпЛА.
Источник: городской голова Львова Андрей Садовый, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий
Детали: По словам Садового, в городе зафиксировали попадание российского ударного беспилотника. Во время массированной дроновой атаки в городе прогремела серия взрывов.
Детали относительно разрушений, пострадавших или масштабов ущерба пока не сообщаются.
"Главное сейчас – безопасность каждого жителя, поэтому настоятельно призываю вас находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги", – написал Садовый.
Начальник ЛОВА сообщил, что Силы противовоздушной обороны работают в разных районах области и в самом Львове, пытаясь отразить удар.
Предыстория:
- В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.