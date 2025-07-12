У Луцьку внаслідок нічної атаки зруйновано приватний будинок – мер

У ніч на 12 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Луцьк, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок удару знищено приватний житловий будинок, пошкоджено інші оселі й автівку.

Джерело: міський голова Луцька Ігор Поліщук

Деталі: За словами мера, під час нічної комбінованої атаки РФ на місто було повністю зруйновано один із приватних житлових будинків. В інших оселях через вибухову хвилю та уламки повилітали вікна. Також сталося займання приватного автомобіля.

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"Інформації щодо загиблих немає", – повідомив Поліщук.

Передісторія: