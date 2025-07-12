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У Луцьку внаслідок нічної атаки зруйновано приватний будинок – мер

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 06:23
У Луцьку внаслідок нічної атаки зруйновано приватний будинок – мер
Фото: Ігор Поліщук

У ніч на 12 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Луцьк, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок удару знищено приватний житловий будинок, пошкоджено інші оселі й автівку.

Джерело: міський голова Луцька Ігор Поліщук

Деталі: За словами мера, під час нічної комбінованої атаки РФ на місто було повністю зруйновано один із приватних житлових будинків. В інших оселях через вибухову хвилю та уламки повилітали вікна. Також сталося займання приватного автомобіля. 

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"Інформації щодо загиблих немає", – повідомив Поліщук.

Передісторія:

  • У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.
  • Під час атаки Повітряні сили повідомляли про рух російських ракет і ударних безпілотників у напрямку Луцька.

Луцькбезпілотникиракетний удар
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